Миттєве покарання за рух смугою громадського транспорту: у Києві оштрафували водія Toyota, відео

Порушника ПДР під час патрулювання помітили інспектори.

Джерело фото: скріншот із відео Патрульної поліції

У Києві на вулиці Великій Васильківській водій автомобіля Toyota вирішив порушити правила дорожнього руху і обрав для руху смугу для громадського транспорту.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

Порушника ПДР під час патрулювання помітили інспектори.

Охоронці порядку миттю наздогнали й зупинили транспортний засіб. На водія поліцейські винесли постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух по смузі громадського транспорту) КУпАП та провели з ним профілактичну бесіду.

Згідно з п. 17.1 ПДР на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 або 5.11 забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів на цій смузі, крім таксі та велосипедистів.

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