У Мукачеві, незважаючи на морози, посеред зими розквітла сакура, фото

Це вже не вперше, коли дерево квітне «не в сезон».

Джерело фото: facebook.com/mukachevo.rada

У місті Мукачево на Закарпатті в морози розцвіла сакура або японська вишня.

Як розповіли в міській раді Мукачева 9 січня, попри низьку температуру повітря на дереві можна помітити декілька квітучих бутонів.

Там також зазначили, що це вже не вперше – «не в сезон» дерево почало квітнути у 2014 році.

Джерело фото: facebook.com/mukachevo.rada

Сакура — відомий символ Японії та японської культури. Весняне цвітіння цього дерева в Японії за урочистістю можна прирівняти до національного свята. Згідно з географічним розташуванням ця подія неодночасна, офіційно вважається що

у Саппоро це відбувається 12 березня — 20 квітня,

у Токіо 27 березня — 7 квітня,

у Кіото 4 — 16 квітня

у Осака 5 −13 квітня.

Початок, закінчення і тривалість цвітіння залежить від температури та опадів. Регіональні відмінності дуже сприяють туризму, адже бажаючі помилуватися красою природи охоче подорожують з півдня на північ, забезпечуючи собі щонайменше тиждень естетичної насолоди.

Ритуал споглядання квіток, прогулянка між квітучих дерев та вживання спеціального бенто на природі називається Ханамі. Дуже цінуються передостанні дні цвітіння, коли дерева ще рясно вкриті квітками, але пелюстки вже легко відділяються і літають навколо з вітерцем, що часто порівнюється зі сніговою хуртовиною. Заради цього була навіть створена спеціальна служба повідомлення, яка за допомогою радіо т телебачення інформує, де і коли почалося цвітіння, скільки днів триває та чи спостерігається вже опадання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.