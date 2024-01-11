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  1. В Україні

Термін подання адвокатами річних звітів №1-фінмон завершується

10:30, 11 січня 2024
11 січня останній день для подання звітів до міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України.
Термін подання адвокатами річних звітів №1-фінмон завершується
Зображення: freepik.com
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11 січня, тобто сьогодні, останній день для подання адвокатами, адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями, які є спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу, звітів до міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України. Про це попередили у Національній асоціації адвокатів України.

Окремі адвокати, АБ та АО відповідно до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» можуть бути суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Це вичерпні випадки, коли вони супроводжують такі операції:

  • купівля-продаж нерухомості або управління майном при фінансуванні будівництва житла;
  • купівля-продаж суб’єктів господарювання та корпоративних прав;
  • управління коштами, цінними паперами або іншими активами клієнта;
  • відкриття та/або управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;
  • залучення коштів, необхідних для створення юридичних осіб та фондів, забезпечення їх діяльності або управління ними;
  • створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, фондами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями.

Державне регулювання у сфері фінмоніторингу та нагляд за діяльністю адвокатських бюро, адвокатських об’єднань та адвокатів здійснюється Міністерством юстиції України. 16 червня 2023 року Кабмін постановою №662 затвердив Порядок здійснення нагляду.

17 червня 2022 року Мін’юст затвердив форму звітності №1-фінмон (річна) та Інструкцію щодо заповнення та подання цієї форми звітності.

Які вимоги до звітності ми писали раніше.

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