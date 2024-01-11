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Збори Дніпровського райсуду Києва повідомили про незаконність обшуку працівниками ДБР суддів, працівників суду та відвідувачів і втручання в діяльність суду

Обшук у Дніпровському райсуді Києва проводився невідкладно без будь-якого судового рішення, а метою було одержання слідчим доступу до службового комп’ютеру, який належить та закріплений за помічником судді Юлії Іваніної, - заява зборів суддів.

Кабмін офіційно відкликав свій законопроект про посилення мобілізації, - що далі

Картка законопроекту 10378 про мобілізацію свідчить, що його офіційно відкликано.

Вища рада правосуддя затвердила новий штатний розпис, - скільки будуть отримувати у ВРП

Голова ВРП Григорій Усик доповів питання про новий штатний розпис ВРП, зазначивши, що розмір винагороди члена ВРП тепер встановлюється в розмірі посадового окладу судді Верховного Суду, помноженого на 1,5.

Найшвидше зростає кількість непридатних до військової служби – у Києві та Полтавській області, - НАЗК оприлюднило статистику

При цьому кількість обмежено придатних по Києві найбільша у Печерському районі столиці, а непридатних – у Голосіївському.

ВП ВС: належним способом захисту прав орендодавця, який у цих спірних правовідносинах вважає, що зареєстроване право оренди відсутнє, є його вимога до особи, за якою зареєстроване право оренди, про визнання відсутнім права оренди

Належним способом захисту прав орендодавця, який у цих спірних правовідносинах вважає, що зареєстроване право оренди відсутнє, є його вимога до особи, за якою зареєстроване право оренди, про визнання відсутнім права оренди, - Велика Палата Верховного Суду виснувала правову позицію.

  1. В Україні

«Білий квиток» за $1000 анульовано: викрито канал незаконного переправлення ухилянтів за кордон: відео

20:29, 11 січня 2024
Послугами організаторів схеми «зняття» з військового обліку скористалисz близько 30 осіб, які підпадають під призов.
«Білий квиток» за $1000 анульовано: викрито канал незаконного переправлення ухилянтів за кордон: відео
Джерело фото: Держприкордонслужба
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На тлі воєнних подій в Україні та загостреної суспільно-політичної обстановки в країні виникла нова проблема – незаконне переправлення осіб через державний кордон. 9 січня 2024 року оперативні співробітники Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, спільно з працівниками Головного управління Національної поліції у Львівській області та ДВКР Служби безпеки України, при силовій підтримці спецпідрозділу ДОЗОР, припинили масштабний канал незаконного вивезення за кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомила Держприкордонслужба.

Організована група громадян України виготовляла підроблені документи, так звані «Білі квитки», і розміщувала оголошення в соціальних мережах та телеграм-каналах. За виготовлення пакету документів, який забезпечував непридатність до військової служби, вони вимагали плату у розмірі 1000 доларів США. Для збереження конспірації, зловмисники взаємодіяли лише в чатах, використовуючи вигадані акаунти.

Підрозділи кримінального аналізу Держприкордонслужби виявили, що протягом 2023 року близько 30 осіб скористалися послугами групи організаторів цієї незаконної схеми. Такі дії громадянам, що використовували підроблені довідки, загрожують кримінальні санкції за ч. 4 ст. 358 КК України.

Затримані особи повідомлені про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 332 КК України. Досудове розслідування продовжується, включаючи аналіз вилучених доказів, які включають комп’ютери, оргтехніку, банківські картки та інші предмети, що підтверджують протиправну діяльність. Обшуки проводилися одночасно за 12-ма адресами в Житомирській області та м. Києві.

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