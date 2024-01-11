«Білий квиток» за $1000 анульовано: викрито канал незаконного переправлення ухилянтів за кордон: відео

Послугами організаторів схеми «зняття» з військового обліку скористалисz близько 30 осіб, які підпадають під призов.

Джерело фото: Держприкордонслужба

На тлі воєнних подій в Україні та загостреної суспільно-політичної обстановки в країні виникла нова проблема – незаконне переправлення осіб через державний кордон. 9 січня 2024 року оперативні співробітники Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, спільно з працівниками Головного управління Національної поліції у Львівській області та ДВКР Служби безпеки України, при силовій підтримці спецпідрозділу ДОЗОР, припинили масштабний канал незаконного вивезення за кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомила Держприкордонслужба.

Організована група громадян України виготовляла підроблені документи, так звані «Білі квитки», і розміщувала оголошення в соціальних мережах та телеграм-каналах. За виготовлення пакету документів, який забезпечував непридатність до військової служби, вони вимагали плату у розмірі 1000 доларів США. Для збереження конспірації, зловмисники взаємодіяли лише в чатах, використовуючи вигадані акаунти.

Підрозділи кримінального аналізу Держприкордонслужби виявили, що протягом 2023 року близько 30 осіб скористалися послугами групи організаторів цієї незаконної схеми. Такі дії громадянам, що використовували підроблені довідки, загрожують кримінальні санкції за ч. 4 ст. 358 КК України.

Затримані особи повідомлені про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 332 КК України. Досудове розслідування продовжується, включаючи аналіз вилучених доказів, які включають комп’ютери, оргтехніку, банківські картки та інші предмети, що підтверджують протиправну діяльність. Обшуки проводилися одночасно за 12-ма адресами в Житомирській області та м. Києві.

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