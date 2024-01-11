Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Збори Дніпровського райсуду Києва повідомили про незаконність обшуку працівниками ДБР суддів, працівників суду та відвідувачів і втручання в діяльність суду

Обшук у Дніпровському райсуді Києва проводився невідкладно без будь-якого судового рішення, а метою було одержання слідчим доступу до службового комп’ютеру, який належить та закріплений за помічником судді Юлії Іваніної, - заява зборів суддів.

Кабмін офіційно відкликав свій законопроект про посилення мобілізації, - що далі

Картка законопроекту 10378 про мобілізацію свідчить, що його офіційно відкликано.

Вища рада правосуддя затвердила новий штатний розпис, - скільки будуть отримувати у ВРП

Голова ВРП Григорій Усик доповів питання про новий штатний розпис ВРП, зазначивши, що розмір винагороди члена ВРП тепер встановлюється в розмірі посадового окладу судді Верховного Суду, помноженого на 1,5.

Найшвидше зростає кількість непридатних до військової служби – у Києві та Полтавській області, - НАЗК оприлюднило статистику

При цьому кількість обмежено придатних по Києві найбільша у Печерському районі столиці, а непридатних – у Голосіївському.

ВП ВС: належним способом захисту прав орендодавця, який у цих спірних правовідносинах вважає, що зареєстроване право оренди відсутнє, є його вимога до особи, за якою зареєстроване право оренди, про визнання відсутнім права оренди

Належним способом захисту прав орендодавця, який у цих спірних правовідносинах вважає, що зареєстроване право оренди відсутнє, є його вимога до особи, за якою зареєстроване право оренди, про визнання відсутнім права оренди, - Велика Палата Верховного Суду виснувала правову позицію.

  1. В Україні

У Дніпрі в трудовому рабстві утримували 50 людей, фото

22:20, 11 січня 2024
У людей забирали документи та засоби зв’язку.
У Дніпрі в трудовому рабстві утримували 50 людей, фото
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

В Дніпрі затримано групу осіб, які утримували 50 людей в трудовому рабстві. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, четверо мешканців Дніпра організували протиправну схему вербування громадян для утримання їх в трудовому рабстві – на безоплатних сільськогосподарських та будівельних роботах на території області.

Зазначається, що ВПО та соціально незахищених громадян, які не мали постійного місця проживання, вони підшукували на вокзалах.

"Шляхом обману запрошували їх до так званого "реабілітаційного центру", який функціонував під прикриттям громадської організації, обіцяли безкоштовне житло, харчування і працевлаштування. Натомість людей заселяли до будинку з неналежними умовами для проживання та змушували безоплатно працювати на найтяжчих роботах", - повідомляє прокуратура.

При цьому "рабовласники" відбирали у людей документи та засоби зв’язку, якщо завербовані намагалися самостійно залишити місце утримання, то учасники групи здійснювали на них психологічний тиск та погрожували застосувати силу.

Під час проведення обшуків на території будинку перебувало 50 осіб, їх було визволено, а також вилучено чорнові записи, телефони, автомобілі. 

Чотирьох учасників групи затримано та повідомлено про підозру за фактом вербування, переміщення людей з метою трудової експлуатації. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Старосєльцева
    Оксана Старосєльцева
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шапран
    Віктор Шапран
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Наталя Добреля
    Наталя Добреля
    суддя Господарського суду Харківської області