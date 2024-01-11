У Дніпрі в трудовому рабстві утримували 50 людей, фото

У людей забирали документи та засоби зв’язку.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

В Дніпрі затримано групу осіб, які утримували 50 людей в трудовому рабстві. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, четверо мешканців Дніпра організували протиправну схему вербування громадян для утримання їх в трудовому рабстві – на безоплатних сільськогосподарських та будівельних роботах на території області.

Зазначається, що ВПО та соціально незахищених громадян, які не мали постійного місця проживання, вони підшукували на вокзалах.

"Шляхом обману запрошували їх до так званого "реабілітаційного центру", який функціонував під прикриттям громадської організації, обіцяли безкоштовне житло, харчування і працевлаштування. Натомість людей заселяли до будинку з неналежними умовами для проживання та змушували безоплатно працювати на найтяжчих роботах", - повідомляє прокуратура.

При цьому "рабовласники" відбирали у людей документи та засоби зв’язку, якщо завербовані намагалися самостійно залишити місце утримання, то учасники групи здійснювали на них психологічний тиск та погрожували застосувати силу.

Під час проведення обшуків на території будинку перебувало 50 осіб, їх було визволено, а також вилучено чорнові записи, телефони, автомобілі.

Чотирьох учасників групи затримано та повідомлено про підозру за фактом вербування, переміщення людей з метою трудової експлуатації. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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