Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Збори Дніпровського райсуду Києва повідомили про незаконність обшуку працівниками ДБР суддів, працівників суду та відвідувачів і втручання в діяльність суду

Обшук у Дніпровському райсуді Києва проводився невідкладно без будь-якого судового рішення, а метою було одержання слідчим доступу до службового комп’ютеру, який належить та закріплений за помічником судді Юлії Іваніної, - заява зборів суддів.

Кабмін офіційно відкликав свій законопроект про посилення мобілізації, - що далі

Картка законопроекту 10378 про мобілізацію свідчить, що його офіційно відкликано.

Вища рада правосуддя затвердила новий штатний розпис, - скільки будуть отримувати у ВРП

Голова ВРП Григорій Усик доповів питання про новий штатний розпис ВРП, зазначивши, що розмір винагороди члена ВРП тепер встановлюється в розмірі посадового окладу судді Верховного Суду, помноженого на 1,5.

Найшвидше зростає кількість непридатних до військової служби – у Києві та Полтавській області, - НАЗК оприлюднило статистику

При цьому кількість обмежено придатних по Києві найбільша у Печерському районі столиці, а непридатних – у Голосіївському.

ВП ВС: належним способом захисту прав орендодавця, який у цих спірних правовідносинах вважає, що зареєстроване право оренди відсутнє, є його вимога до особи, за якою зареєстроване право оренди, про визнання відсутнім права оренди

Належним способом захисту прав орендодавця, який у цих спірних правовідносинах вважає, що зареєстроване право оренди відсутнє, є його вимога до особи, за якою зареєстроване право оренди, про визнання відсутнім права оренди, - Велика Палата Верховного Суду виснувала правову позицію.

  1. В Україні

У Києві на Оболоні врятували трьох лебедів, один з яких примерз до криги та травмував шию: відео

23:20, 11 січня 2024
Комунальники врятували примерзлого до криги лебедя в затоці на Оболоні.
У Києві на Оболоні врятували трьох лебедів, один з яких примерз до криги та травмував шию: відео
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У Києві, в Оболонському районі, комунальні працівники з підприємства «Плесо» врятували лебедів, один із яких примерз до криги та отримав поранення. Про це повідомив голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик.

Місцевий мешканець звернувся на районну гарячу лінію, створену для реагування на надзвичайні ситуації, та повідомив про проблему з лебедями на затоці «Собаче гирло». Зокрема, він зауважив, що один із птахів опинився в скрутній ситуації, приморожений до крижаної водойми і не може самостійно вибратись.

Отримавши інформацію, працівники КП «Плесо», відповідального за благоустрій водойм та земель водного фонду міста, оперативно відреагували. За допомогою спеціального обладнання та навичок вони звільнили трьох лебедів, один з яких отримав поранення.

Один із птахів, якому була травмована шия, був переданий до Служби порятунку тварин після проведення первинного огляду. Крім того, для проведення детального медичного обстеження лебедів залучили орнітологів.

Голова Оболонської районної державної адміністрації закликав небайдужих мешканців повідомляти про подібні випадки в районі за номерами телефонів гарячої лінії реагування: 066 356 35 20 та 044 334 61 02.

Раніше на Київщині з льодової пастки врятували лебедя, який вмерз у кригу і поранив лапу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Зайцев
    Андрій Зайцев
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Дмитро Яковлев
    Дмитро Яковлев
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська