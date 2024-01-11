У гідрокостюмі й ластах: прикордонники витягнули з крижаного Дністра чоловіка, який плив до Молдови, відео

Прикордонники перехопили відчайдуха човном і витягли з крижаної води.

На Вінниччині прикордонники витягнули з льодяного Дністра чоловіка, який плив до молдовського берега. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

35-річний харків’янин у гідрокостюмі з ластами намагався вплав дістатись до Молдови.

Плавця, який почав долати дистанцію до берега суміжної держави, вчасно виявив прикордонний наряд. Аби запобігти правопорушенню та нещасному випадку вартові кордону задіяли човен та витягли чоловіка з води. Чоловіка одразу доставили у підрозділ де обігріли та напоїли чаєм.

За спробу незаконного перетинання кордону стосовно нього складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу скеровано до суду.

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