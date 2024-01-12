Спецпредставниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер прибула до Києва, фото

Пені Пріцкер вже провела зустріч з очільником Мінінфраструктури Олександром Кубраковим і з представниками приватного сектора.

У пятницю, 12 січня, спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер приїхала з візитом до Києва. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Дуже тепло вітаємо в Києві Пенні Пріцкер та керівників приватного сектору США. Сьогодні ми проведемо зустрічі, присвячені прискоренню інвестицій американського бізнесу в Україну задля її відновлення», — написала Брінк.

Пені Пріцкер повідомила, що вже провела зустріч з українськими посадовцями, зокрема очільником Мінінфраструктури Олександром Кубраковим, а також з представниками приватного сектора.

«Дякую за змістовну розмову щодо практичних кроків для збільшення експорту та відновлення економічної життєздатності України, що є вирішальним контрпунктом агресії росії», — написала Пріцкер на своїй сторінці у соцмережі Х.

Раніше ми писали, що президент США Джо Байден призначив спеціального представника з питань економічного відновлення України – Пенні Пріцкер.

Нагадаємо, спецпредставник США заявляла, що відтепер для отримання коштів США для України будуть певні умови, зокрема судова та правоохоронна реформи і у сфері боротьби з корупцією.

Фото: twitter.com/SpecRepUkraine

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