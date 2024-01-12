Коштовний багаж: у варшавському аеропорту в українки виявили діамантів на 14 млн грн, фото

Громадянка України прибула з Вірменії і мала продовжити свою подорож до Бельгії.

Фото: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

У Варшаві в аеропорту ім. Фридерика Шопена викрили українку, яка намагалася перевезти дорогоцінного каміння на близько 14 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Палати податкової адміністрації у Варшаві.

Зазначається, що жінка приїхала у Польщу із Вірменії. Далі вона планувала направитися до Бельгії. При собі вона мала лише ручну поклажу та намагалася пройти контроль не задекларувавши цінний багаж. Втім співробітники Митної та фіскальної служби відправили її на додаткову перевірку.

Ручна поклажа була її єдиним багажем, у ній під час перевірки виявили діамантів вагою близько 670 карат або 134 грами. Українка пред’явила документи, які підтверджують купівлю дорогоцінного каміння.

Загалом вартість вилучених діамантів становить понад 1,5 мільйона злотих (близько 14,2 млн гривень). Збитки для держбюджету у разі їх продажу могли б сягнути 350 тисяч злотих. Тепер українці загрожує штраф.

Фото: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

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