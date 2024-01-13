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  1. В Україні

Застряг у річці: на Чернігівщині надзвичайники врятували коня, фото

12:31, 13 січня 2024
Рятувальники витягнули коня з водяної пастки.
Застряг у річці: на Чернігівщині надзвичайники врятували коня, фото
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У четвер, 11 січня, на Чернігівщині рятувальники дістали з річки коня. Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що у місті Семенівка у річку Дрьост потрапив кінь. Тварина підвернула ногу та не змогла самостійно вибратись.

Не вдалося її витягнути із водяної пастки й господарям разом із місцевими жителями.

«Спільними зусиллями рятувальників із містянами тварину дістали на берег за допомогою пожежних рукавів і широких строп. Коня передали власникам», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Київщині рятувальники звільнили з залізної пастки дику косулю.

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