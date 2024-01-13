У Києві посеред ночі зайнявся припаркований автомобіль Suzuki: відео

Вогонь міг перекинутися на припарковані поряд автомобілі.

У Києві патрульні допомогли загасити палаючий автомобіль в Оболонському районі.

Повідомленні про пожежу надійшло вночі, близько 5-ї години, коли громадяни відпочивали.

На місці виклику інспектори виявили авто Suzuki, яке було охоплене полум'ям.

Кожна секунда була важливою, адже вогонь міг перекинутися на припарковані поряд автомобілі, тому інспектори за допомогою вогнегасника протистояли полум’ю, поки на місце не прибули пожежники, які остаточно ліквідували займання.

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