Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У разі втрати батьками права на користування квартирою, його втрачають і неповнолітні діти, які підлягають виселенню, - Верховний Суд

У випадках самоправного зайняття житлового приміщення обов’язок виселення без надання іншого жилого приміщення поширюється і на неповнолітніх дітей, наголосив Верховний Суд.

Коли ти зареєструвався як лобіст, то отримуєш гарантії проходити в органи влади, спілкуватися із чиновниками, депутатами, міністрами, - Денис Маслов пояснив суть законопроекту про лобіювання

«Законопроект про доброчесне лобіювання врегульовує наступне: якщо якісь особи, маючи свій приватний інтерес, хочуть вплинути на ухвалення нормативно-правового акту, то вони підходять до відповідних ініціаторів, авторів, депутатів, чиновників і спілкуються, переконують. Це може бути й нормативний акт, прийнятий органами місцевого самоврядування», - пояснив Денис Маслов.

Суди зможуть штрафувати боржників на суму від 60,5 тисяч грн за невиконання судового рішення

Судам розширять можливості забезпечувати виконання судових рішень у цивільних та господарських справах, зокрема, шляхом застосування штрафів від 60 560 грн до 121 120 грн.

Стало неможливим примусове виконання рішень, виданих в електронній формі, і є ризики масової підробки виконавчих листів, – Мінюст заявив про невідкладний законопроект

Як вказує Мінюст, з 31 грудня 2023 року набрали чинності норми, які виключають можливість пред’явлення до виконання виконавчих документів, виданих у формі електронного документа і можуть спричинити масову підробку паперових виконавчих документів – тому треба прийняти невідкладний законопроект.

У ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права

Комісія хоче мати у розпорядженні 12 тисяч тестових запитань, а протестують їх якість особисто члени ВККС.

  1. В Україні

У Києві посеред ночі зайнявся припаркований автомобіль Suzuki: відео

22:31, 13 січня 2024
Вогонь міг перекинутися на припарковані поряд автомобілі.
У Києві посеред ночі зайнявся припаркований автомобіль Suzuki: відео
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У Києві патрульні допомогли загасити палаючий автомобіль в Оболонському районі.

Повідомленні про пожежу надійшло вночі, близько 5-ї години, коли громадяни відпочивали.

На місці виклику інспектори виявили авто Suzuki, яке було охоплене полум'ям.

Кожна секунда була важливою, адже вогонь міг перекинутися на припарковані поряд автомобілі, тому інспектори за допомогою вогнегасника протистояли полум’ю, поки на місце не прибули пожежники, які остаточно ліквідували займання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео