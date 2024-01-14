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«Нуль євро»: Київські Золоті ворота з'явилися на новій колекційній купюрі, фото

13:49, 14 січня 2024
Купюри мають вигляд реального євро та виготовлені за тією ж технологією, що використовується для справжніх євробанкнот.
«Нуль євро»: Київські Золоті ворота з'явилися на новій колекційній купюрі, фото
Фото: mcip.gov.ua
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В Україні у продаж поступила лімітована колекція євробанкнот номіналом нуль євро із зображенням Золотих воріт, яку виготовили у Франції. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики на своєму офіційному сайті.

13 січня Національний заповідник «Софія Київська» розпочав реалізацію нових колекційних купюр «нуль євро» із зображенням визначної пам’ятки архітектури ХІ століття – Золотих воріт, які входять до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

«Символічно, що в ХІІІ столітті саме Золоті ворота були одним із бастіонів, що стали на шляху Монголо-Татарської навали, тим самим уберігши від неї країни Європи. Примітно, що нова євробанкнота вийшла невдовзі після того, як з’явилася купюра на тему досягнення миру в Україні», - зазначили у Мінкульті.

Банкноти мають фіолетовий відтінок, який використовують для купюри номіналом 500 євро, але за розміром вони як купюри у 20 євро. Купюри мають вигляд реального євро та виготовлені за тією ж технологією, що використовується для справжніх євробанкнот. Лімітовану колекцію виготовили у Франції.

Фото: mcip.gov.ua

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