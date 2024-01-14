Здійснив поворот не з потрібної смуги – отримав штраф: у Києві покарали водія, відео

Поліцейські винесли на порушника постанову та провели з ним профілактичну бесіду.

У Києві правоохоорнці склали протокол на водія автомобіля Renault, який порушив правила дорожнього руху — здійснив поворот не з потрібної смуги. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва.

«Поліцейські винесли на порушника постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення ПДР) КУпАП та провели з ним профілактичну бесіду, щодо недопущення таких порушень у майбутньому», - сказано у повідомленні.

У поліції нагадали водіям, як не порушувати ПДД у такому випадку:

Необхідно завчасно звернути увагу на інформаційно-вказівний знак 5.16 «Напрямки руху по смугах» й правильно розташувати свій транспортний засіб на проїзній частині для здійснення маневру.

Знак 5.16 показує кількість смуг на перехресті та дозволені напрямки руху для транспортних засобів по кожній з них.

Якщо ж ви опинилися у смузі, з якої рух у запланованому вами напрямку заборонений, слід їхати у дозволеному напрямку, не порушуючи правила дорожнього руху.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.