В Ужгороді в 5-градусний мороз чоловік провалився під лід: відео

В Ужгороді патрульні врятували чоловіка з крижаного озера.

Патрульна поліція України повідомляє про новий випадок врятованого життя із крижаного озера в місті Ужгород. Чоловік провалився під лід при температурі -5°C. Про це повідомила патрульна поліція України.

Патрульні отримали виклик щодо особи, яка провалилася під кригу, і відразу вирушили на місце події. Один із патрульних, витягнув чоловіка на берег.

Постраждалий отримав сухий одяг, який надали патрульні, а також необхідну допомогу та медичний огляд. Незважаючи на негоду та мінусову температуру, патрульні вчасно та ефективно діяли, покладаючи під великий акцент мету врятування життя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.