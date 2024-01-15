Денис Малюська: Договір, яким буде підтверджено закінчення війни, має бути багатостороннім, тобто підписаним не лише Україною та рф, а й країнами-гарантам

Міністр юстиції розповів у Давосі, яким має бути договір, що підтвердить закінчення війни.

Джерело фото: Міністерство юстиції

Договір, яким буде підтверджено закінчення війни, має базуватися на Формулі миру, бути багатостороннім, тобто підписаним не лише Україною та рф, а й країнами-гарантами, бути комплексним та врегульовувати усі сфери, на які вплинула війна.

На цьому міністр юстиції України Денис Малюська наголосив у Давосі під час зустрічі радників з питань національної безпеки.

Міністр юстиції виступив з доповіддю стосовно 10-го пункту «Підтвердження закінчення війни» Формули миру.

За словами Дениса Малюськи, Україна вже неодноразово намагалась домовитися з росією про взаємні відносини та оформити відповідний міжнародний договір. Проте рф щоразу припиняла його виконувати й ігнорувала: «Для нас це не вперше — це стосується як договору про спільний кордон, так і «великого» договору про дружбу та співробітництво, і Будапештського меморандуму, і Мінських домовленостей, і навіть Переяславських статей 1659 року».

«Ми не можемо припуститися помилок минулого. Договір, яким буде підтверджено закінчення війни, має базуватися на Формулі миру, бути багатостороннім, тобто підписаним не лише Україною та рф, а й країнами-гарантами, бути комплексним та врегульовувати усі сфери, на які вплинула війна. Умови договору повинні бути чіткими та мати юридично зобов’язальний характер, а сам договір — ратифікований парламентами країн, які його підпишуть», — зауважив Міністр юстиції.

Під час зустрічі, яка відбулася на початку грудня 2023 року в аеропорту «Бориспіль» щодо реалізації 10-го пункту Формули миру про підтвердження закінчення війни, було розпочато обговорення реалізації вказаного пункту за участі представників дипломатичного корпусу. Тоді до заходу долучилися 86 учасників: представники 83 іноземних держав і трьох міжнародних організацій.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прилетів з робочим візитом до Швейцарії. У Давосі він також проведе важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО та лідерами держав та великих бізнесів.

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