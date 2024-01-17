Одесу атакували «шахеди»: пошкоджено житловий будинок, фото та відео

Ворог атакував Одесу ударними дронами-камікадзе.

У ніч на середу, 17 січня, російську окупаційні війська атакували Одесу ударними дронами-камікадзе.

Як повідомили у МВС, унаслідок атаки сталось загорання газової труби, легкових автомобілів, балконів та квартири.

«Евакуювали 130 осіб. На місці розгорнули мобільний пункт обігріву. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям. Частково зруйновано фасад будинку. Вибуховою хвилею пошкоджено 8 та вогнем знищено 4 автівки», - сказано у повідомленні.

У МВС додають, що у результаті атаки постраждали 3 людини.

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