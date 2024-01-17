Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Олег Бачун замість нового суду отримав кваліфікаційне оцінювання

Колишній голова Окружного адміністративного суду Києва планував перевестися у Київський окружний адміністративний суд, але ВККС вирішила інакше.

Цифровізація військового обліку: які персональні дані потраплять до Реєстру військовозобов’язаних і що буде в Електронному кабінеті призовника, – повний аналіз ухваленого закону

Верховна Рада ухвалила закон про цифровізацію військового обліку і встановлення переліку даних, які потраплять до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, - повний аналіз закону від «Судово-юридичної газети».

Верховна Рада схвалила законопроект про 10 років позбавлення волі за несанкціоноване копіювання інформації з публічних реєстрів

Народні депутати прийняли за основу законопроект, який встановлює покарання від 10 до 15 років позбавлення волі за несанкціоноване перехоплення або копіювання інформації з реєстрів, а також за розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Верховна Рада розгляне зміни до Господарського та Цивільного кодексу, які є у Плані реформ від США, щодо прозорості управління державними компаніями

Парламент готується розглянути законопроект про вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером, засновником або учасником яких є держава – дана реформа пов'язана з умовами надання допомоги від США.

Час, витрачений адвокатом на очікування судового засідання, є складовою правничої допомоги, і підлягає компенсації нарівні з іншими витратами, - Верховний Суд

Касаційний господарський суд ВС виснував, що очікування на судове засідання є складовою правничої допомоги, і час, витрачений на очікування початку засідання адвокатом, підлягає компенсації нарівні з іншими витратами.

  1. В Україні

Одесу атакували «шахеди»: пошкоджено житловий будинок, фото та відео

08:26, 17 січня 2024
Ворог атакував Одесу ударними дронами-камікадзе.
Одесу атакували «шахеди»: пошкоджено житловий будинок, фото та відео
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У ніч на середу, 17 січня, російську окупаційні війська атакували Одесу ударними дронами-камікадзе.

Як повідомили у МВС, унаслідок атаки сталось загорання газової труби, легкових автомобілів, балконів та квартири.

«Евакуювали 130 осіб. На місці розгорнули мобільний пункт обігріву. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям. Частково зруйновано фасад будинку. Вибуховою хвилею пошкоджено 8 та вогнем знищено 4 автівки», - сказано у повідомленні.

 У МВС додають, що у результаті атаки постраждали 3 людини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Гриців
    Михайло Гриців
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Едуард Швед
    Едуард Швед
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Рано Аюпова
    Рано Аюпова
    суддя Господарського суду Харківської області