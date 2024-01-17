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  1. В Україні

Як адвокату сплатити щорічний внесок через особистий кабінет: відеоінструкція

10:40, 17 січня 2024
Адвокати до кінця січня мають сплатити щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.
Як адвокату сплатити щорічний внесок через особистий кабінет: відеоінструкція
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Національна асоціація адвокатів України нагадала, що адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність, зобов’язані до кінця січня сплатити щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Згенерувати відповідний платіж можна в три кліки через особистий кабінет на сайті НААУ.

У НААУ нагадали, сплата внеску є професійним обов’язком адвоката. Виконати цей обов’язок необхідно до 31 січня 2024 року шляхом перерахування коштів (у 2024 році розмір внеску становить 3028 грн.) двома платежами на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування згідно наступного розподілу:

70% від розміру щорічного внеску - на поточний рахунок ради адвокатів регіону;

30% від розміру щорічного внеску - на поточний рахунок Національної асоціації адвокатів України.

В особистому кабінеті адвоката на сайті Національної асоціації адвокатів України можна згенерувати платіж:

Система самостійно генерує дві квитанції, які можна одразу оплатити через portmone чи liqpay або роздрукувати квитанції та оплатити їх через касу банку.

Раніше ми писали, скільки становить внесок адвоката у 2024 році – у РАУ назвали суму.

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