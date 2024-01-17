У Києві чоловік впав у ліфтову шахту та не міг вибратися самотужки: відео

В результаті падіння, чоловік отримав численні травми.

У Дніпровському районі столиці чоловік впав у ліфтову шахту. Інцидент стався на вулиці Євгена Маланюка, неподалік від метро «Лівобережна». Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України у м. Києві.

За отриманою інформацією, 17 січня о 13:57 надійшло повідомлення про те, що на вказаній вулиці знаходиться людина у ліфтовій шахті. Рятувальники оперативно вирушили на місце події.

На місці виклику надзвичайники встановили, що чоловік отримав травми при падінні у ліфтову шахту та не міг самостійно покинути приміщення. Рятувальники успішно дістали потерпілого з шахти і передали медичному персоналу. Причини та обставини події наразі встановлюються правоохоронними органами.

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