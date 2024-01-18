На дорогах України збільшать кількість камер фіксації порушень ПДР на кілька сотень, — Білощицький, відео

За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції, аварій у місцях, де встановлені камери, поменшало втричі.

На дорогах України збільшать кількість камер фіксації порушень ПДР на кілька сотень. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що камери встановлюють тільки у місцях, де спостерігається значна кількість ДТП. За його словами, статистика показує, що аварій у місцях, де є камери, поменшало втричі.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», в Україні запускають Єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки. До вказаної платформи будуть під’єднані камери відеоспостереження, які сьогодні знаходяться на автодорогах державного значення, у місцях великого скупчення людей, а також ті камери, які під'єднані до муніципальних систем «Безпечне місто».

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