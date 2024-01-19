В Одесі впала стіна інфекційної лікарні: фото та відео

Лікарня вважалася пам'яткою архітектури національного значення та перебувала в аварійному стані.

Джерело фото: Одеса. Офіційно

У п’ятницю, 19 січня, у місті Одеса стався обвал частини стіни циркульного корпусу інфекційної лікарні, яку вважають пам'яткою архітектури національного значення. Про це повідомляє Одеська міська рада.

Будівля, яка перебуває у вкрай незадовільному та аварійному стані, не експлуатується щонайменше протягом 5 років. У результаті обвалення стіни ніхто не постраждав.

Перший заступник міського голови Олександр Філатов заявив, що фахівці профільних служб мерії та вчені з Одеської державної академії будівництва та архітектури проведуть обстеження будівлі. Після цього нададуть рекомендації щодо першочергових заходів.

«З огляду на те, що будівля є пам'яткою архітектури національного значення, будь-які роботи будуть узгоджуватися з відповідними державними органами», - додали у міськраді.

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