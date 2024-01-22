На АЗК в Харкові спалахнув автомобіль

Патрульні опублікували відео із місця інциденту.

Скріншот із відео

У Харкові поліцейські оперативно загасили автомобіль, який вирував полум'ям прямо на автозаправній станції.

Про це повідомили у Патрульній поліції України.

Так, інспектори для боротьби з вогнем використали автомобільні вогнегасники. Крім того, на допомогу прийшов небайдужий громадянин, який також надав свої вогнегасники.

На щастя, ніхто не постраждав.

Пожежники, які невдовзі прибули на місце події, остаточно загасили полумʼя.

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