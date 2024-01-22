Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На голову НАЗК претендує екс-нардеп, а нині співробітник НАЗК Андрій Тетерук, який закінчив Московське вище військове командне училище

Кандидат на посаду голови НАЗК, колишній народний депутат Андрій Тетерук зміг придбати у Хотянівці Київської області дві земельних ділянки площею кожна по 967 кв м у 2022 році за однакову ціну – по 76 тисяч грн.

Суддя отримав адвокатське свідоцтво, а після цього отримав дисциплінарну справу

Суддю з Полтавщини звинувачують у порушенні вимог щодо несумісності.

Державна реєстрація прав не є підставою набуття права власності, а є лише засвідченням державою вже набутого особою права власності, - Верховний Суд

При дослідженні судом обставин існування в особи права власності, необхідним є перш за все встановлення підстави, на якій особа набула таке право, оскільки сама по собі державна реєстрація прав не є підставою виникнення права власності, підкреслив Верховний Суд.

Верховний Суд визначив, чи можна звільнити приватного виконавця від сплати судового збору

За наявності певних умов суд може звільнити від сплати судового збору саме сторону в справі, - позиція Верховного Суду.

Чи може спадкоємець отримати пенсію, яку відсудив, але не встиг отримати за судовим рішенням його померлий родич-пенсіонер – позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловив позицію стосовно неможливості спадкоємця ініціювати в суді питання заміни сторони виконавчого провадження щодо рішення у пенсійних спорах.

  1. В Україні

У Києві водій Mercedes на смерть збив чоловіка, фото

15:49, 22 січня 2024
Водій Mercedes здійснив наїзд на чоловіка, який перетинав проїзну частину дороги у невстановленому місці.
У Києві водій Mercedes на смерть збив чоловіка, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 22 січня, на Столичному шосе у Голосіївському районі Києва водій «Мерседеса» вчинив наїзд на чоловіка, який перетинав дорогу у невстановленому місці. Внаслідок зіткнення пішохід загинув на місці аварії.  Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

«Попередньо правоохоронці з’ясували, що водій автомобіля «Мерседес», 1957 року народження, здійснив наїзд на чоловіка, який перетинав проїзну частину дороги у невстановленому місці», - сказано у повідомленні.

Внаслідок аварії пішохід отримав тяжкі травми, від яких загинув на місці події. Автомобіль після зіткнення із чоловіком також зіткнувся із іншим легковиком.

Наразі поліцейські встановлюють анкетні дані загиблого. Водія іномарки перевірили на стан сп’яніння, за кермом він був тверезий.

У поліції зазначили, що вказаний факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

Водію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Давній
    Віталій Давній
    суддя Чернівецького апеляційного суду