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Питання оплати праці держслужбовців судової влади після класифікації посад залишається неврегульованим – ВРП

Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад не містить посад державної служби в секретаріатах ВРП та ВККС, а також в апаратах Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів, ДСА та ТУ ДСА.

На голову НАЗК претендує екс-нардеп, а нині співробітник НАЗК Андрій Тетерук, який закінчив Московське вище військове командне училище

Кандидат на посаду голови НАЗК, колишній народний депутат Андрій Тетерук зміг придбати у Хотянівці Київської області дві земельних ділянки площею кожна по 967 кв м у 2022 році за однакову ціну – по 76 тисяч грн.

Суддя отримав адвокатське свідоцтво, а після цього отримав дисциплінарну справу

Суддю з Полтавщини звинувачують у порушенні вимог щодо несумісності.

Державна реєстрація прав не є підставою набуття права власності, а є лише засвідченням державою вже набутого особою права власності, - Верховний Суд

При дослідженні судом обставин існування в особи права власності, необхідним є перш за все встановлення підстави, на якій особа набула таке право, оскільки сама по собі державна реєстрація прав не є підставою виникнення права власності, підкреслив Верховний Суд.

Верховний Суд визначив, чи можна звільнити приватного виконавця від сплати судового збору

За наявності певних умов суд може звільнити від сплати судового збору саме сторону в справі, - позиція Верховного Суду.

  1. В Україні

Заповнення податкових декларацій: відеороз’яснення ДПС

16:45, 22 січня 2024
Для платників податків розробили навчальні відеоролики щодо заповнення податкових декларацій.
Заповнення податкових декларацій: відеороз’яснення ДПС
Фото: svp.tax.gov.ua
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Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадало, що податкова для зручності та допомоги платникам податків при складанні податкової звітності розробила навчальні відеоролики з питання заповнення податкових декларацій з місцевих податків і зборів та рентної платної. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Заповнення податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів

Заповнення податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Порядок заповнення розрахунку з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту

Заповнення податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Заповнення податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів

Заповнення розрахунку з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин

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