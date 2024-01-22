Заповнення податкових декларацій: відеороз’яснення ДПС

Для платників податків розробили навчальні відеоролики щодо заповнення податкових декларацій.

Фото: svp.tax.gov.ua

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадало, що податкова для зручності та допомоги платникам податків при складанні податкової звітності розробила навчальні відеоролики з питання заповнення податкових декларацій з місцевих податків і зборів та рентної платної. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Заповнення податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів

Заповнення податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Порядок заповнення розрахунку з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту

Заповнення податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Заповнення податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів

Заповнення розрахунку з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин

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