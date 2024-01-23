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  1. В Україні

Масована атака на Україну: одну з ворожих ракет знищили кулеметом, відео

12:14, 23 січня 2024
На півночі мобільним вогневим групам вдалося збити кілька ракет.
Масована атака на Україну: одну з ворожих ракет знищили кулеметом, відео
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У вівторок, 23 січня, під час масованого ракетного удару українські захисники знищили російську крилату ракету з кулемета Browning. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал Сергій Наєв.

«У Північній операційній зоні мобільним вогневим групам вдалося знищити декілька крилатих ракет ворога. Одну з них знищено кулеметом «Браунінг», - зазначив він.

Командувач також показав відео роботи зброї.

Раніше ми писали, що у Святошинському районі Києва у квартирі виявили боєголовку ракети, що не здетонувала.

Додамо, що Київ був атакований балістичними та крилатими ракетами.

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