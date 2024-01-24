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  1. В Україні

У Харкові внаслідок ракетної атаки пошкоджена будівля Національної академії правових наук, фото

16:49, 24 січня 2024
У центрі міста після обстрілу зазнала руйнувань будівля Академії правових наук та гуртожиток юридичного університету.
У Харкові внаслідок ракетної атаки пошкоджена будівля Національної академії правових наук, фото
Фото: Олег Синєгубов
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23 січня ворог тричі обстріляв Харків. Під час вечірньої атаки на місто ракетами С300 було пошкоджено будівлю  Національної академії правових наук  та гуртожиток юридичного університету. Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що "прилетіло" у дах Академії. Також внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, офісні приміщення, кафе, аптеки та інша цивільна інфраструктура.

Проректор Національного юридичного університету Ярослава Мудрого Юрій Барабаш у коментарі "Суспільному"  розровів про масштаби руйнувань. 

"Пошкоджені, наскільки ми знаємо, на сьогодні: внутрішнє оздоблення, 200 вікон вибито, найбільших руйнувань зазнало приміщення Академії правових наук, яке розташоване поруч з гуртожитком, і яке так само використовувалося спільно — тобто наш гуртожиток використовувався й Академією правових наук", — розповів він.

Олег Синєгубов/Telegram

 

Фото: Олег Синєгубов

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