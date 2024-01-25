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ВККС з ГРД поскаржилися Послам G7 на НАБУ і НАЗК, які не дають інформацію про суддів, що загрожує зупинкою кваліфоцінювання, лист

Заступник голови ВККС Руслан Сидорович спільно з головою ГРД Веронікою Крейденковою написали листа Послам G7, в якому поскаржилися на НАЗК і НАБУ, які не дають дані про суддів, та попросили Послів втрутитися.

Що задекларував керівник відділу аналітичної роботи НАЗК Павло Кулик, який претендує на очільника НАЗК

Керівник відділу аналітичної роботи та інформаційного розвитку Павло Кулик виявив бажання очолити НАЗК.

Поліцейські повинні чітко зафіксувати на відео, що автомобіль обладнаний саме червоними покажчиками поворотів, а не жовтими: рішення суду

Суд назвав умову для притягнення водія до відповідальності за червоні покажчики поворотів на автомобілі, які не відповідають вимогам ДСТУ.

Член ВККС Віталій Гацелюк, який претендує на голову НАЗК, показав найбільші доходи серед кандидатів за 2022 рік

Рівень доходу у 3,8 млн грн за 2022 рік дозволив Віталію Гацелюку відкрити рахунок у банку Відня.

Як державним службовцям органів, що провели класифікацію посад, нараховувати компенсацію за додаткове навантаження та за вакантною посадою: роз’яснення НАДС

Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього держслужбовця може бути у розмірі 50% або 100% від посадового окладу тимчасового відсутнього держслужбовця.

  1. В Україні

У Києві поліція знайшла загублених собак та розшукала власницю, фото

10:59, 25 січня 2024
Жінка була надзвичайно рада, адже як раз розшукувала улюбленців.
У Києві поліція знайшла загублених собак та розшукала власницю, фото
Джерело фото: Патрульна поліція Києва
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У столиці інспектори патрульної поліції повернули власниці пухнастих мандрівників.

Так, як розповіли у поліції, подія сталася ввечері в Оболонському районі Києва.

Патрулюючи, поліцейські помітили двох розгублених собак без господаря. Інспектори зупинилися, аби перевірити чи все гаразд з ними.

Чотирилапі, на щастя, мали нашийники з номером телефону власника. Поліцейські повідомили господарку про знайдених тварин. Жінка була надзвичайно рада, адже розшукувала улюбленців.

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