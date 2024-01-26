У Києві завершили ремонт тепломережі біля станції метро «Хрещатик», фото

Далі буде виконано благоустрій та відновлено ФЕМ-покриття пішохідної зони.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» усунуло пошкодження тепломережі на Хрещатику поблизу станції метро. Про повідомили у КМДА.

За інформацією підприємства, аварійна бригада демонтувала пошкоджені ділянки тепломережі. Замість них змонтували нові сталеві труби, виконали їхню гідроізоляцію та утеплення.

«Ремонтні роботи провели без відключення від теплопостачання житлових будинків та завершили менше, ніж за добу», - наголосили у КМДА.

В подальшому буде виконано благоустрій та відновлено ФЕМ-покриття пішохідної зони.

Як ми писали, фахівці проводили ремонтні роботи тепломережі біля станції метро «Хрещатик». Пошкодження було виявлене напередодні під час діагностики трубопроводу.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.