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Спір у цій справі стосувався скасування рішень державного реєстратора про припинення договору іпотеки, укладеного для забезпечення виконання умов кредитного договору, сторонами якого є юридичні особи, тобто стосувався правовідносин, які є похідними від кредитних правовідносин суб’єктів господарювання.

Верховний Суд висловився щодо застосування презумпції правомірності рішень платника податків

Для її застосування необхідно і достатньо виявлення двох або більше альтернативних варіантів правомірної поведінки, з яких обравши найвигідніший для себе, платник почуватиметься захищеним від можливих негативних наслідків як з боку контролюючого органу, так і суду, - Верховний Суд.

Об’єднана палата ККС ВС поставила крапку у питанні застосування ознаки «в умовах воєнного стану» при призначенні покарання за крадіжку

Народні депутати у березні 2022 року ухвалили закон, за яким навіть за дрібну крадіжку під час воєнного стану суд має призначити особі покарання у виді позбавлення волі щонайменше 5 років, і змін до нього – досі не ініціювали.

Суд більше не буде виходити до нарадчої кімнати, - парламент планує схвалити законопроект про скасування нарадчих кімнат

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Закон «Про правовий режим воєнного стану» у будь-якому випадку не передбачає саме припинення повноважень обласних, районних рад, а лише встановлює, ці повноваження можуть бути тимчасово передані тимчасовим державним органам – військовим адміністраціям, — КАС ВС.

  1. В Україні

У Києві завершили ремонт тепломережі біля станції метро «Хрещатик», фото

14:08, 26 січня 2024
Далі буде виконано благоустрій та відновлено ФЕМ-покриття пішохідної зони.
У Києві завершили ремонт тепломережі біля станції метро «Хрещатик», фото
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» усунуло пошкодження тепломережі на Хрещатику поблизу станції метро. Про повідомили у КМДА.

За інформацією підприємства, аварійна бригада демонтувала пошкоджені ділянки тепломережі. Замість них змонтували нові сталеві труби, виконали їхню гідроізоляцію та утеплення.

«Ремонтні роботи провели без відключення від теплопостачання житлових будинків та завершили менше, ніж за добу», - наголосили у КМДА.

В подальшому буде виконано благоустрій та відновлено ФЕМ-покриття пішохідної зони.

Як ми писали, фахівці проводили ремонтні роботи тепломережі біля станції метро «Хрещатик». Пошкодження було виявлене напередодні під час діагностики трубопроводу.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

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