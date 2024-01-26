Обовʼязок захищати державу у нас записаний для всіх, — депутатка Совсун підтримала ідею мобілізації жінок, відео

Депутатка від партії "Голос" Інна Совсун висловилася на підтримку мобілізації жінок. Вона зазначила, що в Конституції написано, що всі громадяни України повинні брати участь у захисті державності. Про це вона сказала в інтервʼю Еммі Антонюк.

"У нас у Конституції написано, що всі громадяни України повинні брати участь у захисті державності. Не написано тільки чоловіки чи тільки жінки. Для чоловіків прописана обовʼязкова служба, але обовʼязок захищати державу у нас записаний для всіх", – заявила Совсун.

Вона наголосила, що в Україні багато жінок, які вже служать.

"Моя позиція така: якщо це необхідно для потреб оборони держави, якщо ми кажемо, що без цього не витягуємо – немає картини, де ми витягуємо без жінок... І з точки зору забезпечення справедливості. Якщо це буде критично потрібно для оборони держави, і в нас не буде ким замінити частину людей, які служать в армії. При чому треба розуміти, що ви говорите про службу безпосередньо на передку, штурмовиками. Але насправді служба в армії це часто робота в тилу, і там частину роботи жінки могли б виконувати", – додала депутатка.

Публікуємо уривок з інтерв'ю.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що не підпише закон про примусову мобілізацію жінок для військової служби.

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