На Волині виявили підпільний цех з обробки бурштину, фото

Було вилучено понад 120 кілограмів обробленого та необробленого каміння, готові вироби з нього, чорнові записи.

Фото: ДПСУ

У Ковельському районі Волинської області виявили підпільний цех з обробки бурштину, повідомляє ДПСУ.

Зазначається, що було вилучено понад 120 кілограмів обробленого та необробленого каміння, готові вироби з нього, чорнові записи.

Незаконна "бурштинова схема" була виявлена Міжвідомчою групою у складі оперативників Волинського прикордонного загону та слідчих Нацполіції, за силової підтримки спеціального підрозділу Держприкордонслужби ДОЗОР.

Обшуки в рамках справи проводили у жителів Волинської та Рівненської областей. Усе вилучене направили на експертизу, за результатами якої буде ухвалено правове рішення.

Відносно фігурантів, які займалися незаконним видобуванням, переробкою та збутом бурштину, у тому числі за кордон, було розпочато кримінальне провадження.

Фото: ДПСУ

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