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Приватні юридичні особи для участі у цивільних справах мають зареєструвати Електронний кабінет до 20 лютого

За невиконання такого обов'язку суди зможуть застосовувати до відповідних юридичних осіб негативні процесуальні наслідки.

Чи має чоловік пред’явити окрему позовну вимогу про встановлення факту спільного проживання без реєстрації шлюбу в разі поділу майна із жінкою, - позиція Верховного Суду

Чоловік довірив жінці право на розпорядження банківськими рахунками, вона придбала квартири, - Верховний Суд переглянув рішення апеляційного суду, який відмовив чоловіку у позові, бо він, бажаючи розділити майно, не звертався з окремою вимогою про встановлення факту спільного проживання без реєстрації шлюбу.

Суд більше не буде виходити до нарадчої кімнати, - парламент планує схвалити законопроект про скасування нарадчих кімнат

Інститут нарадчої кімнати треба скасувати, бо зокрема у судах не вистачає нарадчих кімнат, - голова Комітету Денис Маслов.

Верховний Суд визначив, чи можна одночасно притягнути підприємця до відповідальності за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору за КзПП і КУпАП

Верховний Суд визначив, за яких обставин особа вважається притягнутою до відповідальності вперше.

Танк проти автомобіля: суд визначив, хто є винуватцем незвичної дорожньо-транспортної пригоди

Механік-водій танку по дорозі на лінію фронту вважав, що зможе проскочити перехрестя, але не розрахував швидкості автомобіля.

  1. В Україні

Зеленський про ризик затримки допомоги США: Європа залишиться наодинці проти рф, відео

09:53, 29 січня 2024
Президент вважає, що США не перестануть допомагати Україні, інакше Європі «одній не впоратися».
Зеленський про ризик затримки допомоги США: Європа залишиться наодинці проти рф, відео
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Президент Володимир Зеленський висловив надію, що США не перестануть допомагати Україні, інакше Європі одній не впоратися, НАТО ослабне і це загрожуватиме перерозподілом світу. Про це він сказав в інтервʼю німецькому телеканалу ARD.

"Якщо так станеться і в США буде затягування процесів щодо підтримки України - це матиме вплив на об’єднану Європу. І тут є послідовні проблеми", - відзначив Зеленський.

За словами президента, без підтримки, Україну та Європу чекають жахливі наслідки:

  • з’явиться дефіцит зброї та фінансів в Україні;
  • втратиться союз між США і Європою;
  • якщо Україна не витримає і Путін піде вперед Європа залишиться наодинці серед країн НАТО, хто протистоятиме росії.

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