Чоловік замовив посвідчення водія і не розумів, чому його немає у Дії, допоки не звернувся до сервісного центрі МВС

Громадянин розповів, що замовив документ в інтернеті.

Джерело фото: Уніан

У Хмельницькій області чоловік замовив «посвідчення водія» через інтернет і використовував під час керування автівкою. Єдине, чого не вистачало – посвідчення чомусь не відображалось у Дії, і чоловік не розумів в чому причина, поки не звернувся із цією «проблемою» до сервісного центру МВС в області.

Хоча на фото, яке скинув чоловік, документ повністю ідентичний оригіналу, проте у базі МВС його немає й бути не може.

У Головному сервісному центрі МВС наголосили, що єдиний законний спосіб отримати дійсне посвідчення водія вперше — це самостійно пройти навчання в акредитованій автошколі та успішно скласти теоретичний та практичний іспити в сервісному центрі.

«Не шукайте незаконних шляхів отримання водійських документів. Пам’ятайте, за це передбачено відповідальність частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України – штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років», – наголосили у відомстві.

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