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  1. В Україні

Водій порушив ПДР на очах у патрульних і одразу отримав покарання, відео

23:17, 30 січня 2024
Водій автомобіля Renault здійснив поворот не з потрібної смуги і був оштрафований.
Водій порушив ПДР на очах у патрульних і одразу отримав покарання, відео
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У Києві на вулиці Великій Васильківській водій автомобіля Renault порушив правила дорожнього руху — здійснив поворот не з потрібної смуги.

Як повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва, на порушника винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення розташування транспортних засобів на проїзній частині) КУпАП та провели з ним профілактичну бесіду, щодо недопущення таких порушень у майбутньому.

У поліції нагадали водіям, як не порушувати у такому випадку

Необхідно завчасно звернути увагу на інформаційно-вказівний знак 5.18 «Напрямки руху по смузі» й правильно розташувати свій транспортний засіб на проїзній частині для здійснення маневру.

Знак 5.18 показує дозволений напрямок руху для транспортних засобів у смузі над якою він встановлений.

Якщо ж ви опинилися у смузі, з якої рух у запланованому вами напрямку заборонений, слід їхати у дозволеному напрямку, не порушуючи правила дорожнього руху, додають у поліції.

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