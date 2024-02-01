Ракетний катер рф «Івановець» пішов на дно: в ГУР показали відео спецоперації

Українські дрони потопили російський ракетний катер «Івановець».

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У ніч на 1 лютого бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту рф. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

«У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер "івановець" Чорноморського флоту рф», - сказано у повідомленні.

Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

«Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом – «Івановець» дав крен на корму і затонув», - додають в ГУР.

Довідка

Р-334 «Івановець» - ракетний катер проекту 1241 «Блискавка», даний тип катерів призначений для прикриття флоту від кораблів противника та повітряного нападу, він оснащений засобами ППО та протикорабельними ракетами «Москіт».

Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів.

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