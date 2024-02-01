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Падіння Іл-76 в рф: з’явилися перші супутникові знімки з місця авіатрощі, фото

15:05, 1 лютого 2024
На знімках видно 500-метровий слід від падіння російського літака.
Падіння Іл-76 в рф: з’явилися перші супутникові знімки з місця авіатрощі, фото
Фото: 24tv.ua
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«Схеми» опублікували перші супутникові знімки з місця падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області.

На зображеннях за 31 січня видно місце падіння Іл-76. Слід, що залишив літак під час падіння, простягається приблизно на 500 метрів.

Нагадаємо, у середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області рф впав військово-транспортний російський літак Іл-76.

У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся і за твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що поки немає підтверджень про те, що на військово-транспортному літаку Іл-76, який зазнав аварії в Білгородській області рф, перебували військовополонені.

Крім того, в ГУР розповіли, чи передали Україні полонених, чий обмін зірвався через падіння Іл-76.

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