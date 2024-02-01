У ЗСУ вперше видали жіночі комплекти військової форми: фото

Костюми виготовляють у розмірах від 40 до 64, зрості від 146 до 188 сантиметрів та у двох групах повноти — ІІ та ІІІ.

Військовослужбовиці Збройних сил України вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, виготовлених з урахуванням жіночих антропометричних параметрів. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Костюми виготовляють у розмірах від 40 до 64, зрості від 146 до 188 сантиметрів та у двох групах повноти — ІІ та ІІІ.

Моделі костюмів розробляв підрозділ ЗСУ разом з громадськими організаціями та українськими виробниками. Форма пройшла військово-дослідні випробування в одній з військових частин.

У війська вже почали постачати 50 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів.

За словами заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, в армії служать десятки тисяч жінок, з яких близько пʼяти тисяч перебувають на фронті.

До держпідприємства Міноборони «Агенція оборонних закупівель» вже подали заявку на закупівлю у 2024 році 65 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів та 100 тисяч комплектів жіночої білизни. Тривають тендери.

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