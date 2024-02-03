Андрій Єрмак і Мелані Жолі запустили роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

До Міжнародної коаліції за повернення українських дітей офіційно приєдналися ще шість держав.

Джерело фото: president.gov.ua

Під керівництвом керівника ОПУ Андрія Єрмака та міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі запущено роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Про це повідомили в Офісі Президента.

На засіданні в Києві було презентовано Рамковий документ. Це установчий документ, що визначає її мандат, цілі, керівні принципи та напрями діяльності.

Єрмак наголосив, що сьогодні світ турбується про долю заручників кремля, тому багато країн і міжнародних організацій висловили готовність допомогти Україні повернути депортованих і вимушено переміщених дітей.

«Повернення вкрадених дітей є основою плану дій Bring Kids Back UA, який ініціював Президент України Володимир Зеленський. Це також є ключовим елементом пункту четвертого Української формули миру «Звільнення полонених і депортованих осіб», – зазначив він.

Також у документі пояснюється, що передбачає членство в коаліції, та окреслюються шляхи, як країни можуть брати участь у її роботі. Кожна держава самостійно може визначити сфери, у яких хоче діяти, або навіть узяти на себе лідерство з огляду на свій досвід, експертизу та ресурси.

За словами Андрія Єрмака, коаліція зосередиться на таких основних цілях: координація спільних зусиль, обмін інформацією, зокрема на рівні розвідок, для покращення розуміння та реагування на злочинні дії росії, об’єднання можливостей України, держав-партнерів та міжнародних організацій для підтримки цілей коаліції, активізація та координація дій, спрямованих на міцну спільну адвокацію та комунікацію.

«Украй важливо, що коаліція об’єднується саме навколо принципів гуманності, свободи та цінності людського життя», – зазначив він.

Відсьогодні коаліція фокусуватиметься на сприянні поверненню українських дітей, зокрема виявленні місцеперебування незаконно депортованих і примусово переміщених юних громадян України, розробці механізмів їх повернення, участі у відповідних дипломатичних переговорах. У її фокусі також будуть питання підготовки та видачі документів для встановлення особи дітей і членів їх сімей, зокрема необхідних для переміщення через кордон і, відповідно, фізичного повернення дітей в Україну. Важливою також є підтримка дітей після повернення, сприяння возз'єднанню дітей з рідними або розміщенню в сімейних формах виховання, надання необхідної реабілітаційної допомоги. Ще одним ключовим питанням є забезпечення доступу до правосуддя для дітей – жертв і свідків злочинів, притягнення винних в організації незаконних дій щодо українських дітей до юридичної відповідальності.

Джерело фото: president.gov.ua

Зі свого боку міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі наголосила, що сьогодні необхідно зробити все можливе для повернення та захисту незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей на батьківщину.

«Я дуже рада, що Канада разом з Україною запускає Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей. Наша мета полягає в тому, щоб переконатися, що ми захищаємо кожну дитину. Ми допоможемо Україні працювати з багатьма країнами з коаліції, включно з державами Глобального Півдня. Залучатимемо для цього країни-партнери, експертів, громадянське суспільство», – сказала вона.

Мелані Жолі зазначила, що неприпустимо будь-яким чином використовувати дітей як інструмент під час війни. За її словами, вона була вражена розповіддю хлопця з Харківщини Сергія Чередниченка, якого примусово депортували до рф після початку повномасштабної війни. Він розповів учасникам засідання свою історію.

Андрій Єрмак подякував усім державам, які приєдналися до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Він також висловив подяку Катару та Ватикану, які весь цей час допомагали Україні повертати депортованих дітей.

«Наша кінцева мета залишається незмінною – зробити все можливе, щоб прискорити безпечне повернення викрадених рф українських дітей», – наголосив керівник Офісу Президента України.

До та під час сьогоднішнього засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей офіційно приєдналися ще шість держав: Бельгія, Велика Британія, Данія, Коста-Рика, Нідерланди та Німеччина. Загальна кількість країн – учасниць коаліції нині становить 28.

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