На київському Подолі керманич припаркувався на трамвайних коліях: фото

Патрульні відновили рух громадського транспорту в Києві після блокування через порушення ПДР.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

Патрульна поліція Києва повідомляє, що сьогодні вони успішно втрутились у ситуацію з блокуванням руху громадського транспорту в Подільському районі міста.

Отримавши повідомлення про неправомірно припарковане авто марки Toyota, яке нехтуючи правилами дорожнього руху, перешкоджало руху трамваїв, поліцейські вирушили на місце події.

Виявилося, що водій не лише порушив правила паркування, але й заблокував трамвайні колії. Негайно вжиті заходи патрульників допомогли відновити рух громадського транспорту, а автомобіль вже направлено на арештмайданчик для подальших заходів відповідно до закону.

Водій, який вчинив порушення, може очікувати значний штраф за свої дії. Патрульна поліція закликає всіх учасників дорожнього руху дотримуватися правил та бути уважними, сприяючи безпеці на дорогах.

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