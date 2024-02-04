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Патрульні переслідували нетверезого керманича по Тернополю, а потім склали одразу три протоколи: відео

13:04, 4 лютого 2024
20-річний водій у Тернополі отримав одразу три протоколи за одну поїздку.
Патрульні переслідували нетверезого керманича по Тернополю, а потім склали одразу три протоколи: відео
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Патрульні зупинили нетверезого водія та відсторонили його від керування, склавши на нього адміністративні матеріали.

За даними патрульна поліція Тернопільської області, вчора вночі, близько 2-ї години, поліцейські на проспекті Злуки виявили автомобіль Renault, що рухався вулицею під час чинної комендантської години. Інспектори намагалися зупинити водія, але він лише пришвидшив рух, вчиняючи небезпечні маневри.

Патрульні розпочали переслідування та успішно зупинили автомобіль порушника на вулиці Богдана Лепкого.

Виявилося, що 20-річний тернополянин керував транспортним засобом напідпитку під час комендантської години. Згідно з результатами дихального тесту, водій мав 1,19 проміле алкоголю в крові.

На порушника склали три адміністративні протоколи: за ч. 2 ст. 122 КУпАП (порушення правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку), за ч. 1 ст. 122-2 КУпАП (невиконання вимоги про зупинку) та за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані сп'яніння).

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