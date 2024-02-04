У Києві в метро військовому стало зле через контузію, медики ж стояли в стороні: відео

Як стверджує автор відео, медики боялися підійти до військового та надати йому медичну допомогу.

Увечері 3 лютого з'явилося відео в мережі, де, за твердженнями, військовому стало погано через контузію, і медичний персонал, за утвердженням автора, утримувався від надання допомоги. Зафіксований епізод, як стверджується, трапився на станції «Політехнічний інститут».

На відео чоловік, який фільмував ситуацію, повідомляє, що медичний персонал не знає, як допомогти чоловікові. Він зазначив, що медики стверджують, що бояться надавати військовому допомогу.

«Медики не розуміють, що робити. Намагаємося розвʼязати ситуацію, але допомоги, схоже, не дочекаємося (…) Просимо допомогти, а лікарі нічого не роблять. Просимо допомогти, а вони кажуть, що його бояться», — зазначив чоловік, який фільмував усе.

Джерело фото: Тwitter / Олег Володарський

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