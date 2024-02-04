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  1. В Україні

В Одесі сталася масштабна пожежа на складі: фото та відео

23:31, 4 лютого 2024
В Одесі рятувальники швидко ліквідували вогонь на будматеріалах складі, де загорілися будівельні матеріали.
В Одесі сталася масштабна пожежа на складі: фото та відео
Джерело фото: ДСНС Одеської області
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Вранці, 4 лютого, в Одесі спалахнула потужна пожежа, що охопила склад із будівельними матеріалами. Про це повідомило управління ДСНС Одеської області.

Отримавши повідомлення про пожежу на 21-му кілометрі Старокиївського шляху в Одесі, рятувальники негайно вирушили на місце події. При прибутті вони встановили, що загорілися будівельні матеріали, що зберігалися на складі.

Пожежні бригади оперативно взяли ситуацію під контроль та успішно ліквідували загоряння на площі 150 квадратних метрів. Поки що невідома причина виникнення пожежі та розмір завданих збитків. Співробітники ДСНС здійснили заходи з нейтралізації загрози.

Вогонь локалізовано завдяки спільним зусиллям 9 одиниць пожежної техніки та 31 рятувальника, крім того, одна одиниця пожежної техніки та 3 рятувальники взяли участь в операції від Комунальної установи "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради".

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