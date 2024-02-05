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  1. В Україні

На Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу постраждала будівля судової установи, фото

12:55, 5 лютого 2024
Внаслідок обстрілу російських окупантів ударною хвилею та осколками було вибито вікна та двері в адміністративній будівлі судової установи.
На Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу постраждала будівля судової установи, фото
Джерело фото: sso.court.gov.ua
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У ніч на 5 лютого ворогом вкотре завдано удару керованою авіабомбою по Херсонщині, внаслідок чого постраждала будівля судової установи. Про це повідомив офіційний сайт Служби судової охорони.

«Влучання було поряд з адміністративною будівлею судової установи Херсонської області. В наслідок чого ударною хвилею та осколками було вибито вікна та двері в адміністративній будівлі», - сказано у повідомленні.

У ССО додають, що постраждалих серед працівників та співробітників Служби немає.

Джерело фото: sso.court.gov.ua

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