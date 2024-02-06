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У МВС відреагували на відео «конфлікту» поліціянтів, які нібито не хочуть у штурмову бригаду

08:17, 6 лютого 2024
Керівництво Національної поліції з’ясує всі обставини та будуть «прийняті відповідні рішення».
У МВС відреагували на відео «конфлікту» поліціянтів, які нібито не хочуть у штурмову бригаду
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У інтернеті поширилося відео зборів поліціянтів у Дніпропетровській області, де на підвищених тонах обговорюють нібито переведення працівників спецпідрозділів поліції до штурмової бригади МВС «Лють». У МВС пообіцяли з'ясувати всі обставини та ухвалити відповідні рішення.

У ЗМІ пишуть, що ресурси, які ввечері 4 лютого поширили відео зі зборів поліціянтів, зазначають, що на зібранні йшлося про переведення правоохоронців до штурмової бригади «Лють», на що ті були незгодні, адже хотіли воювати у складі свого підрозділу.

У ході суперечки сторони «голосно» висловлювалися.

Заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Фацевич зазначив, що поліціянти з першого дня повномасштабного вторгнення стали на захист України. А спецпризначенці різних підрозділів із 2022 року стали повноцінними комбатантами, була створена штурмова бригада Нацполіції «Лють».

«І натепер, наприкінці другого року повномасштабної агресії ворога, логічно, аби добровольчі батальйони та окремі поліцейські, які можуть і вміють професійно боронити Батьківщину, не були розосереджені для виконання бойових розпоряджень, а централізовано входили до складу бригади «Лють».

Саме тому, окрім постійного набору до штурмової бригади, відбувається реорганізація структурних підрозділів Національної поліції, аби створити найбільш ефективну систему у складі Сил безпеки і оборони України», — написав він.

Фацевич додав, що хто хоче воювати — йде на фронт, а для решти «є також чимало поліцейських завдань». Він наголосив, що керівництво Національної поліції з’ясує всі обставини та будуть «прийняті відповідні рішення».

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