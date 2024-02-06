У Дії найближчим часом запустять послугу онлайн-шлюбів за допомогою відео – Федоров

Віцепрем'єр не захотів розкривати більше деталей нового сервісу, але наголосив, що там буде багато цікавих елементів.

У Міністерстві цифрової трансформації анонсували запуск послуги онлайн-шлюбу за допомогою відео в мобільному застосунку Дія. Про це віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров сказав 6 лютого в ефірі національного телемарафону.

«Плануємо найближчим часом запустити онлайн-шлюб. Можна буде просто одружитися в "Дії" за допомогою відео. Це буде також дуже технологічно», - сказав він.

Віцепрем'єр не захотів розкривати більше деталей нового сервісу, але наголосив, що там буде багато цікавих елементів цього процесу.

«Це буде унікально для всього світу. Це дасть можливість нашим військовим одружуватися на дистанції. Це важливий крок», - заявив він.

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