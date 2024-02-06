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Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір

6 лютого о 13:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Законопроект про мобілізацію».

Достатніх доказів для оголошення підозри іншим суддям Верховного Суду у «справі Князєва» встановлено не було – САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розповіли, чому більше не було оголошено підозр у справі екс-голови Верховного Суду.

Незрозумілим є, на якій підставі відстрочки від призову позбавляються поліцейські, - висновок ГНЕУ Верховної Ради

Натомість таку відстрочку нададуть членам ВРП і дисциплінарним інспекторам Вищої ради правосуддя.

Депутати підвищать зарплату від 236 тисяч грн членам Вищої ради правосуддя поправкою до закону про житлові сертифікати

Раніше «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя встановили від 236 тисяч грн, але тепер вирішили закріпити її додатково для суддів-членів ВРП – змінами до непрофільного закону про житлові сертифікати.

Стеження за журналістами Bihus.Info, - міністр юстиції Денис Малюська вважає, що прокуратура теж має відреагувати

Але поки в Офісі Генпрокурора – жодної реакції, хоча саме прокуратура здійснює нагляд за додержанням законів СБУ.

  1. В Україні

У Дії найближчим часом запустять послугу онлайн-шлюбів за допомогою відео – Федоров

12:23, 6 лютого 2024
Віцепрем'єр не захотів розкривати більше деталей нового сервісу, але наголосив, що там буде багато цікавих елементів.
У Дії найближчим часом запустять послугу онлайн-шлюбів за допомогою відео – Федоров
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У Міністерстві цифрової трансформації анонсували запуск послуги онлайн-шлюбу за допомогою відео в мобільному застосунку Дія. Про це віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров сказав 6 лютого в ефірі національного телемарафону.

«Плануємо найближчим часом запустити онлайн-шлюб. Можна буде просто одружитися в "Дії" за допомогою відео. Це буде також дуже технологічно», - сказав він.

Віцепрем'єр не захотів розкривати більше деталей нового сервісу, але наголосив, що там буде багато цікавих елементів цього процесу.

«Це буде унікально для всього світу. Це дасть можливість нашим військовим одружуватися на дистанції. Це важливий крок», - заявив він.

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