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Екс-начальник Управління внутрішнього аудиту Держмитслужби та в. о. керівника Одеської митниці Михайло Мірошніченко претендує на крісло голови НАЗК

Колишній виконуючий обов’язки керівника Одеської митниці Михайло Мірошніченко стверджує, що у квітні 2023 року припинив державну службу «у зв’язку з закінченням контракту».

Сергій Гупяк, який разом з Семеном Кривоносом був у трійці переможців конкурсу на директора НАБУ, бажає очолити НАЗК

Керівник слідчого відділу ТУ ДБР Сергій Гупяк у 2023 році дійшов до фіналу конкурсу на директора НАБУ – його кандидатуру направили на Кабмін, а цього разу він претендує на те, аби очолити НАЗК.

Чим відома Реда Мольєне, яка очолила конкурсну комісію, що відбиратиме дисциплінарних інспекторів для ВРП

Представник Литви має тісні зв’язки з Державною судовою адміністрацією, а також вчить українських суддів та працівників апаратів як потрібно працювати.

На голову НАЗК претендує прокурор Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Олег Корнієнко

Кандидат на голову НАЗК Олег Корнієнко проходить службу в органах Військової служби правопорядку ЗСУ, де зокрема перевіряв дотримання військовослужбовцями вимог антикорупційного законодавства.

На голову НАЗК претендує прокурор САП з досвідом роботи директором детективного агентства Станіслав Броневицький, який за 2023 рік заробив 2,17 млн грн

Судячи з декларацій прокурора САП Станіслава Броневицького, робота у САП є значно прибутковішою, аніж робота директором детективного агентства та адвокатського об’єднання, на сайтах яких він досі вказаний як директор.

  1. В Україні

На Кіровоградщині «чорні лісоруби» знищили дерев на 1,7 млн грн, фото

07:50, 7 лютого 2024
Вони знищили понад сотню дерев вздовж ділянок лісосмуг, що перебувають у господарському віданні регіональної філії Укрзалізниці.
На Кіровоградщині «чорні лісоруби» знищили дерев на 1,7 млн грн, фото
Фото: Кіровоградська обласна прокуратура
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На Кіровоградщині викрили "чорних лісорубів", які знищили цінну деревину, спричинивши довкіллю 1,7 млн гривень збитків. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Четверо жителів Новоукраїнського району здійснили незаконну порубку дерев. Вони без будь-яких дозвільних документів знищили понад сотню дерев вздовж ділянок лісосмуг, що перебувають у господарському віданні регіональної філії Укрзалізниці.

Розмір спричиненої злочином шкоди за висновками експертиз становить 1,7 млн грн.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних та зберігання протиправно зрубаних лісових насаджень. Вилучили деревину, вантажні автомобілі, бензопили, мобільні термінали та чорнові записи незаконної діяльності.

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