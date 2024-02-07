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Запровадження жорстких умов повторного переогляду для осіб з інвалідністю порушує права людей з інвалідністю і суперечать стратегії розбудови в Україні безбар’єрного середовища, - коментар EnableMe Ukraine

В ЄС не прописаний механізм перегляду статусу інвалідності, а відповідно і не існує інституту переоглядів стану здоров’я людей з інвалідністю, тож введення законопроектом про мобілізацію перегляду осіб, яким встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп, є українським «ноу-хау».

Чим відома Реда Мольєне, яка очолила конкурсну комісію, що відбиратиме дисциплінарних інспекторів для ВРП

Представник Литви має тісні зв’язки з Державною судовою адміністрацією, а також вчить українських суддів та працівників апаратів як потрібно працювати.

«Конституційний Суд є і повинен бути гарантом стабільного конституційного ладу та конституційного правопорядку у державі», - суддя КСУ Віктор Городовенко

«Парламент і виконавча влада повинні поважати роль Конституційного Суду як стража Конституції та виконувати його рішення», - суддя Конституційного Суду України Віктор Городовенко представив доповідь на тему «Чи є майбутнє у Конституційного Суду України».

Екс-начальник Управління внутрішнього аудиту Держмитслужби та в. о. керівника Одеської митниці Михайло Мірошніченко претендує на крісло голови НАЗК

Колишній виконуючий обов’язки керівника Одеської митниці Михайло Мірошніченко стверджує, що у квітні 2023 року припинив державну службу «у зв’язку з закінченням контракту».

Сергій Гупяк, який разом з Семеном Кривоносом був у трійці переможців конкурсу на директора НАБУ, бажає очолити НАЗК

Керівник слідчого відділу ТУ ДБР Сергій Гупяк у 2023 році дійшов до фіналу конкурсу на директора НАБУ – його кандидатуру направили на Кабмін, а цього разу він претендує на те, аби очолити НАЗК.

  1. В Україні

З-під завалів багатоповерхівки у Голосіївському районі дістали двох собак: одній вдалось вижити, відео

11:49, 7 лютого 2024
Одна тварина вижила, але перебуває в шоковому стані.
З-під завалів багатоповерхівки у Голосіївському районі дістали двох собак: одній вдалось вижити, відео
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7 лютого внаслідок атаки росіян у Голосіївському районі Києва виникла пожежа у 18-поверховому будинку, є руйнування.

Із палаючої багатоповерхівки продовжують виносити тіла.

За уточненими даними, загинули четверо мешканців будинку. Кількість загиблих встановлюється. Рятувальна операція триває.

Водночас з-під завалів дістали двох собак. Одній вдалося вижити. Місцеві та очевидці заспокоюють песика, який злякався вибухів.

Також в мережі публікують відео, на якому чоловік прощається зі своїм загиблим чотирилапим другом.

Раніше ми писали, що у Києві перекрили рух транспорту на вулиці Гната Хоткевича.

Нагадаємо, вранці 7 лютого російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами. Під ударом опинилися кілька українських міст, зокрема Київ.

Додамо, що у Голосіївському районі Києва загорівся будинок внаслідок російської атаки.

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