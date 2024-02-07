У Києві Жозеп Боррель провів ранок в укритті через ракетну атаку рф, фото

Жозепу Боррелю довелося провести ранок в укритті через ворожу атаку на столицю України.

Фото: twitter.com/JosepBorrell

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що у Києві провів ранок 7 лютого в укритті через російську ракетну атаку.

«Розпочинаю ранок в укритті, коли у всьому Києві лунають сигнали повітряної тривоги. Такою є повсякденна реальність хороброго українського народу відтоді, як росія розпочала свою незаконну агресію», - написав Боррель на своїй сторінці у соцмережі Х.

До свого допису він також додав фото з укриття.

Нагадаємо, що Жозеп Боррель у вівторок прибув до Києва з четвертим від початку повномасштабного вторгнення рф візитом.

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