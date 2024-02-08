На Донеччині внаслідок ворожого обстрілу постраждала будівля судової установи, фото

Внаслідок ракетного обстрілу вибуховою хвилею пошкоджено будівлю судової установи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 8 лютого, російські окупанти вчергове завдали удару по території Донецької області, внаслідок чого постраждала будівля судової установи. Про це повідомив офіційний сайт Служби судової охорони.

«Внаслідок атаки пошкоджені адміністративні та приватні будівлі, транспортні засоби.

В тому числі, внаслідок ракетного обстрілу вибуховою хвилею пошкоджено будівлю судової установи. Співробітниками Служби судової охорони, оперативно організовано евакуацію працівників органу правосуддя та відвідувачів до укриття», - йдеться у повідомленні.

У ССО додали, що постраждалих серед працівників установи та відвідувачів немає.

Джерело фото: sso.court.gov.ua

Раніше ми писали, що Шостий апеляційний адміністративний суд постраждав внаслідок ракетного обстрілу Києва.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.