Нацбанк напрацьовує компромісне рішення щодо обмежень карткових переказів

Після напрацювань проєкт обговорюватиметься з профільним комітетом Верховної Ради.

Національний банк України напрацьовує проєкт рішення про обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування. Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, передає «Інтерфакс-Україна».

Після напрацювань проєкт обговорюватиметься з профільним комітетом Верховної Ради.

«З точки зору запровадження додаткових обмежень на операції фізичних осіб... обмежень щодо розпорядження... власними коштами, це дуже сенсативна тема. Ми це питання опрацьовуємо з усіх точок зору», - зазначила Рожкова.

«Мені не хотілося б зараз, доти, доки ми не визначимося остаточно, щось анонсувати, щоб уникнути якихось маніпуляцій і таких речей», - додала заступниця голови.

За її словами, проблема тіньових платежів справді актуальна. Рожкова зазначила, що це не стосується всієї країни, але при цьому зачіпає більшу частину бізнесу, який продовжує використовувати «найрізноманітніші механізми ухилення, зменшення оподаткування та інше».

«Тому, з урахуванням досвіду, який ми маємо, ми наразі опрацьовуємо це питання і далі вже радитимемось з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб, з одного боку, не обмежити нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого - все-таки зменшити можливості маніпуляцій та обходу закону», - резюмувала Рожкова.

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