На Київщині на подвір’ї будинку знайшли бойову частину російської ракети, яка містила близько 250 кг вибухівки: фото і відео

Небезпечну знахідку поліцейські вивезли на підривний майданчик для подальшого знищення.

У Київській області вибухотехніки вивезли на підривний майданчик для знищення бойову частинну російської крилатої ракети. Небезпечну знахідку, яка містила приблизно 250 кілограмів вибухівки, знайшли на території домоволодіння. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«В одному з населених пунктів Київської області на території домоволодіння було виявлено уламки ворожої крилатої ракети Х-101. Фахівці вибухотехнічної служби, які прибули на місце події, встановили, що бойова частина ракети вціліла та не здетонувала», – йдеться в повідомленні.

Небезпечну знахідку, яка містить приблизно 250 кілограмів вибухівки, поліцейські вивезли на підривний майданчик для подальшого знищення.

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