На Чернігівщині виявили схрон боєприпасів, фото

Придатні боєприпаси будуть передані підрозділам Сил оборони України, а непридатні до використання – знищать.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

В ході відпрацювання заходів з перевірки місцевості, яка тимчасово перебувала під окупацією військ російської федерації, в нежилих будівлях одного з населених пунктів Чернігівської області правоохоронці виявили схрони із боєприпасами. Про це повідомили у ДПСУ.

Схрон з арсеналом зброї виявила міжвідомча група за участі представників Державної прикордонної служби України та Нацполіції.

У нежитловій будівлі одного з віддалених сіл правоохоронці виявили три кулемети, сім протитанкових гранатометів, три автомати, постріл до СПГ, дві гранати із запалами, 100 набоїв до автоматичної стрілецької зброї.

Все знайдене було вилучено та направлено для проведення експертних досліджень.

Після вивчення експертами, придатні боєприпаси будуть передані підрозділам Сил оборони України, а непридатні до використання – знищать.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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